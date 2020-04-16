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На Сахалине COVID-19 нашли у стоматолога, который игнорировал карантин

Стоматолог одной из частных клиник на Сахалине оказался болен коронавирусной инфекцией. Врач, у которого выявили COVID-19, целенаправленно игнорировал карантин и продолжать принимать пациентов.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что "крайне несознательный" дантист мог заразить большое количество посетителей клиники. Днями ранее его отправили на режим самоизоляции согласно предписаниям Роспотребнадзора. Специалист каждый раз дожидался контрольного обхода, после чего отправлялся на место работы. Впоследствии врача поместили в инфекционную больницу, где у него диагностировали коронавирус.

В настоящее время местные власти оповестили всех пациентов и близких больного, которых также отправили в специальное учреждение для обсервации. Лимаренко сообщает, что если тесты покажут наличие COVID-19 хотя-бы у одного человека, то по отношению к медику применят строжайшие меры ответственности, вплоть до возбуждения уголовного дела. По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на текущий момент в регионе зафиксировано 19 инфицированных человек, из которых 9 уже вылечились.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:55

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