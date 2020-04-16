Алексей Ягудин: "Многие спортсмены спиваются, ничего не зная об обычной жизни"

«Спортсмена можно сравнить с лошадью, которая идет вперед и не терпит препятствий. Существуют исключения, но они встречаются крайне редко. Когда на протяжении многих лет у человека однообразная жизнь, переключиться на нечто новое практически невозможно. Мы в свое время даже не могли самостоятельно запомнить документы. Тогда за нас бумажную работу делали тренеры или члены организационного комитета», - отметил Ягудин.





Ягудин в свое время принес России золото на Олимпиаде. По окончанию карьеры он начал работать в театре и на телевидении. По словам спортсмена, далеко не всем его коллегам везет так же. Многие просто не решаются начинать собственное дело или реализовывать себя в других профессиях.Спортсмен рассказал об отношениях с Евгением Плющенко. Они начали портиться из-за соперничества, информация о котором в начале нулевых начала появляться во многих изданиях. По словам Ягудина, он никогда не ссорился с коллегой. Именно из-за слухов пришлось прекратить работать с одним тренером. Ягудин похвалил фигуриста за его настойчивость и желание реализоваться вне спорта.