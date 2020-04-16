АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Алексей Ягудин: "Многие спортсмены спиваются, ничего не зная об обычной жизни"

Алексей Ягудин рассказал, что спортсмены по окончанию карьеры часто не знают, как реализовать себя в обычной жизни. Из-за этого у многих начинаются проблемы с алкоголем.
Алексей Ягудин: "Многие спортсмены спиваются, ничего не зная об обычной жизни"

Ягудин в свое время принес России золото на Олимпиаде. По окончанию карьеры он начал работать в театре и на телевидении. По словам спортсмена, далеко не всем его коллегам везет так же. Многие просто не решаются начинать собственное дело или реализовывать себя в других профессиях.
«Спортсмена можно сравнить с лошадью, которая идет вперед и не терпит препятствий. Существуют исключения, но они встречаются крайне редко. Когда на протяжении многих лет у человека однообразная жизнь, переключиться на нечто новое практически невозможно. Мы в свое время даже не могли самостоятельно запомнить документы. Тогда за нас бумажную работу делали тренеры или члены организационного комитета», - отметил Ягудин.

Спортсмен рассказал об отношениях с Евгением Плющенко. Они начали портиться из-за соперничества, информация о котором в начале нулевых начала появляться во многих изданиях. По словам Ягудина, он никогда не ссорился с коллегой. Именно из-за слухов пришлось прекратить работать с одним тренером. Ягудин похвалил фигуриста за его настойчивость и желание реализоваться вне спорта.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Ягудин: "Многие спортсмены спиваются, ничего не зная об обычной…
Автолюбители вспомнили об уникальном внедорожнике "Бархан" от…
"На медиков надо молиться": Звезды рассказали об изменениях, которые ждут мир после…
В России началась разработка нового фронтового…
«Стерва в доме – это я»: Наталья Чистякова-Ионова рассказала о ссорах с…
Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях»…
Виктория Цатурян высказалась о разрыве своего бывшего мужа с Анастасией…
Политолог Владимир Фесенко: "Владимир Зеленский не планировал победить на выборах президента Украины 2019…
Анастасия Шубская показала три образа после online-уроков у…
Kia Stinger получит обновление и станет производительнее благодаря силовому…
«Ты - недомужик!»: Страхова и Сахнов устроили скандал на…
В Сети появились первые фото Xiaomi Comet с защитой от воды и…
Отмечающий 42-летие Иван Ургант с третьей попытки смог прийти к счастливой семейной…
Трамп заявил о готовности США передать России аппараты…
Бари Алибасов сбежал с операционного стола пластического…
В «АвтоВАЗе» снова прекратят производство из-за нехватки…
Любовь Успенская больше всего любила третьего супруга Владимира…
НРА: Ущерб экономике России к моменту окончания карантина может составить 18 трлн…
Ученые: Возрастную потерю зрения способен приостановить…
Автоэксперты развенчали 5 мифов о Skoda…
"Суррогатное материнство и самоизоляция": Виктория Романец рассказала о личной жизни в прямом…
Власти Германии решили частично снять ограничения в общественной жизни из-за…
Galaxy M11 и M21: В России стартовали продажи бюджетных смартфонов от…
«Какие ножки!»: Раздевшийся Ургант "утер нос" Глюк'oZе в «подушечном»…
Компания Porsche отказалась от конкуренции с…
«Опять хайп на Оле»: Настя Ивлеева высмеяла купающуюся в «Дошираке»…
В ВОЗ озвучили условия для отмены…
Составлен ТОП-10 самых востребованных японских автомобилей в…
Просмотреть все новости