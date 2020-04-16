Отмечающий 42-летие Иван Ургант с третьей попытки смог прийти к счастливой семейной жизни

Ивану Урганту 16 апреля исполнилось 42 года, а в первый брак он вступил в свои 18. Артист женился на Карине Авдеевой, с которой познакомился на вечеринке у друзей. Избранница будущей звезды экранов была на 4 года его старше, что не понравилось отцу жениха, но свадьба состоялась. Вскоре любовь не выдержала испытания бытом, в частности, паре не хватало денег и своего дома.Второй женой Урганта называют журналистку Татьяну Геворкян, но эти отношения не были зарегистрированы официально. Избранница артиста отказывалась идти в загс, считая, что это разрушит отношения. Однако Иван Ургант продолжал настаивать, а разногласия вскоре привели к расставанию. Татьяна Геворкян однажды увидела избранника в ресторане с другой женщиной, что стало причиной разрыва. Разлучницей оказалась Наталья Кикнадзе, которая была школьной любовью Урганта. Паре удалось вернуть прежние чувства, что привело к браку.В 2008 году у Урганта и Кикнадзе родилась дочь, а в 2015 году на свет появился второй ребенок. Старший сын от первого брака супруги артиста живет отдельно, а ее наследница стала для него родной.