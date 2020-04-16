Британские ученые объяснили, почему во Вселенной преобладает материя





Согласно теории, Большой взрыв должен был привести к формированию в космосе равного количества материи и антиматерии, которые бы поглотили друг друга, но во Вселенной наблюдается иная картина. Идея СР-симметрии заключается в том, что физические законы не могут поменяться в мире антивещества.Однако во время работы над международным экспериментом T2K, который проводится в японской обсерватории Камиока, ученые выявили свидетельства нарушения СР-симметрии. Это помогло объяснить, что вещество во Вселенной удерживает преобладающую позицию. В частности, наблюдаемый избыток, если сравнивать материю с антивеществом, поспособствовал созданию планет и звезд. В результате анализа данных, собранных за 9 лет, ученые смогли указать на симметрию нейтрино.Для подтверждения полученных данных ученым необходимо провести более точные измерения, но сейчас вероятность составляет 95%. Современная генерация детекторов позволит узнать причину нехватки антивещества в ближайшее десятилетие.