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Виктория Цатурян высказалась о разрыве своего бывшего мужа с Анастасией Ивановой

Виктория Цатурян не смогла не высказаться по поводу известия о разрыве своего бывшего мужа с Анастасией Ивановой. По словам экс-участницы «Дома-2», ей с Русланом Мацьолеком «все ясно».
Виктория Цатурян высказалась о разрыве своего бывшего мужа с Анастасией Ивановой

В начале марта, когда в отношениях Мацьолека и Ивановой уже были серьезные проблемы, участник проекта встретился с бывшей супругой и попытался наладить с ней общение. Молодые люди вспомнили былое и на волне ностальгии даже задумались о возобновлении более тесных контактов, но звезда телестройки сумел помириться с возлюбленной, и история не получила продолжения.

Теперь же, всего спустя месяц после переезда в Китай, пара объявила о расставании. Руслан Мацьолек и Анастасия Иванова признались, что все еще живут в одном доме, но уже некоторое время спят в разных комнатах.

Узнав об этом, поклонники Виктории Цатурян сразу же начали интересоваться, как она относится к переменам в личной жизни бывшего супруга. Фолловеры экс-участницы «Дома-2» также заметили, что Мацьолек разблокировал ее в Instagram и пришли к выводу, что молодой человек делает попытки к примирению. В ответ на такие вопросы Цатурян ответила в резкой форме и попросила больше не донимать этой темой.

По словам девушки, у бывшего нет никаких шансов, так как ей давно с ним «все ясно». Попытки же впутать Цатурян в происходящее – не что иное, как поиск экс-возлюбленным способа попиариться за ее счет.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:50

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