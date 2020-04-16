Эпидемиологи: Режим самоизоляции останется актуальным до 2022 года
Американские ученые говорят, что режим однократной самоизоляции может оказаться недостаточной для подавления COVID-19. По словам эпидемиологов, карантинные меры могут остаться актуальными вплоть до 2022 года.
Команда специалистов из Гарвардского университета в США выяснила, что остановить пандемию коронавирусной инфекции удастся лишь строгими ограничениями на протяжении нескольких лет. Новое исследование учитывало фактор сезонности и иммунитета, но его результаты распространяются лишь на страны с умеренным климатом. Эпидемиологи считают, что населению Европы и Америки придется еще два года поддерживать социальное дистанцирование для разгрузки системы здравоохранения.
По словам экспертов, распространение COVID-19 может возобновится в 2024 году, если не будут разработаны вакцина и эффективные методы фармацевтической терапии. Поэтому постепенная отмена карантинных мер, которая наблюдается в странах Азии, считается серьезной ошибкой. Для полного исчезновения SARS-CoV-2 потребуется около пяти лет, после чего у человечества выработается иммунитет.
Команда специалистов из Гарвардского университета в США выяснила, что остановить пандемию коронавирусной инфекции удастся лишь строгими ограничениями на протяжении нескольких лет. Новое исследование учитывало фактор сезонности и иммунитета, но его результаты распространяются лишь на страны с умеренным климатом. Эпидемиологи считают, что населению Европы и Америки придется еще два года поддерживать социальное дистанцирование для разгрузки системы здравоохранения.
По словам экспертов, распространение COVID-19 может возобновится в 2024 году, если не будут разработаны вакцина и эффективные методы фармацевтической терапии. Поэтому постепенная отмена карантинных мер, которая наблюдается в странах Азии, считается серьезной ошибкой. Для полного исчезновения SARS-CoV-2 потребуется около пяти лет, после чего у человечества выработается иммунитет.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:36