Эпидемиологи: Режим самоизоляции останется актуальным до 2022 года





Команда специалистов из Гарвардского университета в США выяснила, что остановить пандемию коронавирусной инфекции удастся лишь строгими ограничениями на протяжении нескольких лет. Новое исследование учитывало фактор сезонности и иммунитета, но его результаты распространяются лишь на страны с умеренным климатом. Эпидемиологи считают, что населению Европы и Америки придется еще два года поддерживать социальное дистанцирование для разгрузки системы здравоохранения.По словам экспертов, распространение COVID-19 может возобновится в 2024 году, если не будут разработаны вакцина и эффективные методы фармацевтической терапии. Поэтому постепенная отмена карантинных мер, которая наблюдается в странах Азии, считается серьезной ошибкой. Для полного исчезновения SARS-CoV-2 потребуется около пяти лет, после чего у человечества выработается иммунитет.