«Стерва в доме – это я»: Наталья Чистякова-Ионова рассказала о ссорах с мужем





Глюкоза поделилась с ведущим, что соблюдает самоизоляцию на протяжении 4-х недель и поначалу ей нравилось находиться дома. Чистякова-Ионова радовалась, что не нужно делать макияж, но в скором времени устала сидеть взаперти. Как отметил Иван Ургант, гостья его шоу является жизнерадостной личностью и не относится к категории домоседок.Знаменитость согласилась с этим и рассказала, что старается находить плюсы в карантине. В этот период артистка воспитывает детей, поет, готовит. Также она ближе познакомился с мужем и многое о нем узнала. Пара состоит в браке почти 14 лет и все это время исполнительница считала супруга ворчливым. Тем не менее на самоизоляции звезда осознала, что имеет сложный характер.По словам Чистяковой-Ионовой, иногда у них с бизнесменом случаются ссоры, но она считает его «замечательным». Избранник Глюкоза был рад узнать, что она уезжает на работу. Во время передачи стало известно, что певица умеет мастерски свистеть, а научилась этому еще в детстве, когда во дворе таким способом звала друзей гулять.