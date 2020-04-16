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«Стерва в доме – это я»: Наталья Чистякова-Ионова рассказала о ссорах с мужем

Наталья Чистякова-Ионова стала гостей шоу «Вечерний Ургант», где рассказала о своем сложном характере. По словам певицы, во время карантина она поняла, что часто виновата в ссорах с мужем.
«Стерва в доме – это я»: Наталья Чистякова-Ионова рассказала о ссорах с мужем

Глюкоза поделилась с ведущим, что соблюдает самоизоляцию на протяжении 4-х недель и поначалу ей нравилось находиться дома. Чистякова-Ионова радовалась, что не нужно делать макияж, но в скором времени устала сидеть взаперти. Как отметил Иван Ургант, гостья его шоу является жизнерадостной личностью и не относится к категории домоседок.

Знаменитость согласилась с этим и рассказала, что старается находить плюсы в карантине. В этот период артистка воспитывает детей, поет, готовит. Также она ближе познакомился с мужем и многое о нем узнала. Пара состоит в браке почти 14 лет и все это время исполнительница считала супруга ворчливым. Тем не менее на самоизоляции звезда осознала, что имеет сложный характер.

По словам Чистяковой-Ионовой, иногда у них с бизнесменом случаются ссоры, но она считает его «замечательным». Избранник Глюкоза был рад узнать, что она уезжает на работу. Во время передачи стало известно, что певица умеет мастерски свистеть, а научилась этому еще в детстве, когда во дворе таким способом звала друзей гулять.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:00

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