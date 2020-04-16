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"На медиков надо молиться": Звезды рассказали об изменениях, которые ждут мир после коронавируса

Звезды российского шоу-бизнеса рассказали об изменениях, которые ждут мир после пандемии коронавируса. Многие артисты сошлись на мнении, что сейчас очень важна поддержка медиков.

Александр Панкратов-Черный отметил, что придерживается точки зрения патриарха Кирилла. В свое время он рассказывал о «каре», которая пришла из-за отсутствия внимания к Богу. Знаменитость подчеркнул, что после эпидемии отношение к вере сильно изменится. Люди также начнут думать о духовных ценностях, а не о мирских удовольствиях.

«По завершению пандемии произойдет творческий всплеск. Все актеры, музыканты, поэты и художники за время самоизоляции смогли собраться с мыслями и начать творить. Сейчас же поддержка нужна медикам, которые борются за здоровье наших соотечественников. За них нужно молиться и просить Бога помочь им», - рассказал Панкратов-Черный.

"На медиков надо молиться": Звезды рассказали об изменениях, которые ждут мир после коронавируса

Лера Кудрявцева верит, что человечество не изменится после пандемии. По ее словам, после карантина со временем все вернется к привычным реалиям.

«Мне бы очень хотелось, чтобы все переосмыслили свои жизни и ценности, но в это не сильно верится. Какое-то время должно пройти, но все вернется на круги своя. Институт брака, о котором все говорят, также не изменится. Если у человека в доме все хорошо, то так и будет», - отметила ведущая.


Никас Сафронов призвал «достроить Вавилонскую башню». По его словам, мир после пандемии станет лучше. Уже сейчас можно заметить, что экология восстанавливается, а отношения людей приобретают немного иной характер.

«Люди до этого жили в своих мирах. Все думали о деньгах, войне, ненависти и других мирских благах. О духовных ценностях люди забыли. Я уверен, что изменится и современная культура, которая будет отражать последствия пандемии, борьбу человечества за сохранение вида и многое другое», - рассказал художник.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:09

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