Эксперты назвали передовые компании, создающие беспилотные автомобили





Создание автопилота – мечта многих транспортных компаний. Однако пользователи Сети думают, что в данной сфере лидером является Tesla, а также имеют ложное мнение относительно функционала беспилотного транспорта. Большинство считают продвинутый круиз-контроль максимальным прорывом в сфере, но это отнюдь не так. На самом деле в мире существуют множество компаний, которые пытаться создать полностью автономное транспортное средств.В перечень передовых брендов даже попал отечественный КамАЗ. Еще в 2018 году российский автопроизводитель представил беспилотный автобус «Ш.А.Т.Л.», а в этом году инженеры получили сертификат на тестирование своего детища на дорогах общего сообщения. Cognitive Technologies работает в паре с КамАЗ. Компания создает искусственный интеллект для системы автопилота, который будет применяться не только на пассажирском транспорте, но и на тракторах и комбайнах.Все же лидером в работе над автопилотом в России является "Яндекс". Прототипы поискового сервиса были даже представлены на популярной выставке CES в 2019 и 2020 годах. Однако не стоит забывать о Tesla. Илон Маск обещает сделать полностью автономный автомобиль уже в ближайшие несколько лет. Стоит отметить, даже сегодня Tesla способна сама добраться домой, если разметка на дороге в хорошем состоянии.При этом лидером по количеству инвестиций в беспилотный транспорт является Uber. Компания уже вложила в развитие технологии более 2 миллиардов долларов. К сожалению, в 2018 году один из тестовых автомобилей сбил пешехода, что немного приостановило исследование. Все же именно Uber является главным фаворитом на первый полностью автономный транспорт. Также над ИИ для автопилота работает Apple и Google, но их производство строго засекречено, поэтому достоверной информации об успехах американских компаний нет.