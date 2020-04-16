АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Эксперты назвали передовые компании, создающие беспилотные автомобили

Сегодня над созданием беспилотных авто работает большое количество компаний в мире. При этом отечественный КамАЗ является одним из передовых предприятий в данной сфере.
Эксперты назвали передовые компании, создающие беспилотные автомобили

Создание автопилота – мечта многих транспортных компаний. Однако пользователи Сети думают, что в данной сфере лидером является Tesla, а также имеют ложное мнение относительно функционала беспилотного транспорта. Большинство считают продвинутый круиз-контроль максимальным прорывом в сфере, но это отнюдь не так. На самом деле в мире существуют множество компаний, которые пытаться создать полностью автономное транспортное средств.

В перечень передовых брендов даже попал отечественный КамАЗ. Еще в 2018 году российский автопроизводитель представил беспилотный автобус «Ш.А.Т.Л.», а в этом году инженеры получили сертификат на тестирование своего детища на дорогах общего сообщения. Cognitive Technologies работает в паре с КамАЗ. Компания создает искусственный интеллект для системы автопилота, который будет применяться не только на пассажирском транспорте, но и на тракторах и комбайнах.

Все же лидером в работе над автопилотом в России является "Яндекс". Прототипы поискового сервиса были даже представлены на популярной выставке CES в 2019 и 2020 годах. Однако не стоит забывать о Tesla. Илон Маск обещает сделать полностью автономный автомобиль уже в ближайшие несколько лет. Стоит отметить, даже сегодня Tesla способна сама добраться домой, если разметка на дороге в хорошем состоянии.

При этом лидером по количеству инвестиций в беспилотный транспорт является Uber. Компания уже вложила в развитие технологии более 2 миллиардов долларов. К сожалению, в 2018 году один из тестовых автомобилей сбил пешехода, что немного приостановило исследование. Все же именно Uber является главным фаворитом на первый полностью автономный транспорт. Также над ИИ для автопилота работает Apple и Google, но их производство строго засекречено, поэтому достоверной информации об успехах американских компаний нет.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Германии LADA стала популярнее Alfa…
Ученые рассказали о влиянии кофеина на креативность…
"Ты смотри, какой огурец!": Цымбалюк-Романовская рассказала о встрече Пугачевой и…
Принц Гарри пообщался c британскими семьями, имеющими больных…
Дрю Бэрримор призналась, что каждый день плачет на…
Эксперты рассказали, какие автомобили можно назвать…
«Все проходит, и это пройдет»: Анна Заворотнюк высказалась о кризисе из-за…
ВШЭ: В России 85% учителей пользуются онлайн-ресурсами для проведения…
«Желательно с кем-нибудь»: Обнаженная Юлия Ковальчук посоветовала поклонникам заниматься…
Британские ученые объяснили, почему во Вселенной преобладает…
Алла-Виктория Киркорова примерила платье-подушку на фоне золотой кровати с…
На Сахалине COVID-19 нашли у стоматолога, который игнорировал…
Эксперты назвали передовые компании, создающие беспилотные…
Никита Пресняков о развитии блога: «Рекламу делаю, если она не…
Эпидемиологи: Режим самоизоляции останется актуальным до 2022…
Дженнифер Энистон не пригласила невзлюбившую Брэда Питта мать Нэнси Доу на свою…
В России начались продажи спецверсии Toyota Land Cruiser…
Алексей Ягудин: "Многие спортсмены спиваются, ничего не зная об обычной…
Автолюбители вспомнили об уникальном внедорожнике "Бархан" от…
"На медиков надо молиться": Звезды рассказали об изменениях, которые ждут мир после…
В России началась разработка нового фронтового…
«Стерва в доме – это я»: Наталья Чистякова-Ионова рассказала о ссорах с…
Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях»…
Виктория Цатурян высказалась о разрыве своего бывшего мужа с Анастасией…
Политолог Владимир Фесенко: "Владимир Зеленский не планировал победить на выборах президента Украины 2019…
Анастасия Шубская показала три образа после online-уроков у…
Kia Stinger получит обновление и станет производительнее благодаря силовому…
«Ты - недомужик!»: Страхова и Сахнов устроили скандал на…
Просмотреть все новости