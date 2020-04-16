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В России начались продажи спецверсии Toyota Land Cruiser 200

Компания Toyota решила отметить 60-летие бренда выпуском памятной спецверсии Land Cruiser 200. В России уже начались продажи внедорожника, изготовленного в ретро-стиле.

Бренд Toyota, как и любая другая японская компания, свято чтит собственные традиции и памятные даты. Об этом свидетельствует начало производства Land Cruiser 200 в комплектации Heritage Edition, посвященное 60-летнему присутствию автомобилей концерна на рынке США. Эксклюзивный внедорожник решили выбрать в качестве образца для спецверсии из-за значительного количества регалий, которых он удостоился за надежность и производительность. Приобрести SUV можно по цене от 3,4 до 4,5 млн рублей в зависимости от оснащения.

LC 200 Heritage Edition выпустили с базовыми атмосферными моторами V6 и V8, которые дополняются 5-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонной АКПП. Главным отличием от обычных комплектаций стоит назвать множество ретро-элементов. Они включают в себя наклейки на боковинах, вышивку с названием машины на подголовниках, металлическую табличку с порядковым номером и встроенный компрессор для подкачки шин. В техническом плане все осталось без изменений: под капотом можно обнаружить 309-сильный бензиновый двигатель и "дизель" мощностью 249 л.с.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:24

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