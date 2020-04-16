Анастасия Шубская показала три образа после online-уроков у визажиста

Модель рассказала, что благодаря советам профессионала она узнала о своей внешности много нового. С визажистом Анастасия Шубская сотрудничает 12 лет, но во время работы они обычно обсуждали жизненные моменты, поэтому знаменитость не вникала в особенности мейкапа. На карантине супруга хоккеиста решила пополнить свои знания по поводу профессионального макияжа. Анастасия Шубская продемонстрировала поклонникам три образа: со стрелками, «смоки айз» и «макияж без макияжа». Модель поинтересовалась у поклонников, какой из этих мейкапов им ближе.Кроме фолловеров высказались и некоторые звездные коллеги Анастасии Шубской. Например, продюсер Яна Рудковская считает, что супруге спортсмена больше всего подходит «макияж без макияжа». Некоторые подписчики отметили, что не увидели кардинальной разницы в образах дочери Веры Глаголевой.