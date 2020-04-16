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«Ты - недомужик!»: Страхова и Сахнов устроили скандал на кухне

Марина Страхова и Даниил Сахнов устроили скандал с выяснением отношений. Расстаться на «хорошей ноте» у экс-возлюбленных так и не получилось.
«Ты - недомужик!»: Страхова и Сахнов устроили скандал на кухне

После ухода из «Дома-2» Татьяны Строковой поклонники телепроекта надеялись, что Даниил Сахнов сможет найти любовь в лице Марины Страховой, но их ожиданиям не суждено было сбыться. Достаточно быстро молодой человек понял, что не готов к серьезным отношениям с новой партнершей, о чем ей незамедлительно объявил. Подобный повод для разрыва не вызвал со стороны девушки понимания и принятия. Она в ответ на заявление экс-бойфренда начала обвинять его в том, что молодой человек просто «не дотягивает» до уровня избранницы.

Однако на этом выяснение отношений не закончилось. Утром Страхова и Сахнов успели устроить новый скандал уже на кухне. Участник «Дома-2» заявил, что экс-возлюбленная продолжает его преследовать после разрыва, а молодая особа назвала бывшего лицемером и «обиженкой». «Поиск контакта», в котором девушку обвиняет Даниил Сахнов, она считает выдумкой, а его самого охарактеризовала как «недомужика».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:30

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