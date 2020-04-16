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Автолюбители вспомнили об уникальном внедорожнике "Бархан" от КамАЗа

Кроссоверы в нынешнее время считаются лидерами в плане продаж на авторынке, постепенно вытесняя традиционные внедорожники. Поэтому автолюбители решили вспомнить об уникальном SUV "Бархан" от КамАЗа.

Российские аналитики выяснили, действительно ли характеристики внедорожника "Бархан" соответствуют заявленным критериям производительности и высокой проходимости. Известно, что первые экземпляры автомобиля собрали на базе двухосного шасси от военного грузовика КамАЗ "Мустанг". Конструкторское бюро Камского автогиганта не принимало участия в проектировке транспортного средства, ведь эта честь досталась специалистам из КЗТАА. В первую очередь следует выделить капотную компоновку, которая повышает безопасность крупной шины у грузовиков "Урал".

В техническом плане, внедорожник может перевозить до 12 человек, а его грузоподъемность составляет более двух тонн. Под капотом можно найти множество элементов, которые делают "Бархан" почти неотличимым от "Мустанга". Здесь есть фирменный 10,9-литровый двигатель V8 мощностью 240 л. с. в паре с 10-ступенчатой МКПП, которая дополняется системой полного привода и рессорной подвеской. Изготовление прототипа обошлось компании в 105 тысяч долларов США, но серийное производство не наладили из-за отсутствия заказчиков.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:13

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