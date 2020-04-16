Автолюбители вспомнили об уникальном внедорожнике "Бархан" от КамАЗа





Российские аналитики выяснили, действительно ли характеристики внедорожника "Бархан" соответствуют заявленным критериям производительности и высокой проходимости. Известно, что первые экземпляры автомобиля собрали на базе двухосного шасси от военного грузовика КамАЗ "Мустанг". Конструкторское бюро Камского автогиганта не принимало участия в проектировке транспортного средства, ведь эта честь досталась специалистам из КЗТАА. В первую очередь следует выделить капотную компоновку, которая повышает безопасность крупной шины у грузовиков "Урал".В техническом плане, внедорожник может перевозить до 12 человек, а его грузоподъемность составляет более двух тонн. Под капотом можно найти множество элементов, которые делают "Бархан" почти неотличимым от "Мустанга". Здесь есть фирменный 10,9-литровый двигатель V8 мощностью 240 л. с. в паре с 10-ступенчатой МКПП, которая дополняется системой полного привода и рессорной подвеской. Изготовление прототипа обошлось компании в 105 тысяч долларов США, но серийное производство не наладили из-за отсутствия заказчиков.