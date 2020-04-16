В России началась разработка нового фронтового истребителя

«Проекты должны стать частью перспективной программы ОКБ Сухого и ОКБ Микояна. Также они войдут в состав нового Дивизиона военной авиации ОАК», - рассказали в пресс-центре Объединенной авиастроительной корпорации.





Информацию о новой разработке обнародовали в Объединенной авиастроительной корпорации, являющейся частью холдинга Ростех. Исследованиями на основе прототипов будет заниматься РСК «МиГ». Тендер на государственный заказ был размещен в декабре минувшего года. В документе прописано, что речь идет об аэродинамическом расчете самолета с двумя двигателями. Также специалисты должны будут провести анализ западных аналогов и вывести рекомендованные характеристики будущего истребителя.Стоимость проекта составляет примерно 4 миллиона рублей. В пресс-центре ОАК отметили, что специалисты будут вести поиск новых образцов вооружения, приоритетными среди которых являются платформы тактической и оперативной авиации. Самолет должен отличаться повышенной маневренностью и иметь минимальный вес.