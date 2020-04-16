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Бари Алибасов сбежал с операционного стола пластического хирурга

Продюсер музыкальной группы «На-На» Бари Алибасов сообщил, что он хотел сделать подтяжку лица у пластического хирурга. Супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной сбежал прямо перед назначенной операцией.

Бари Алибасов сбежал с операционного стола пластического хирурга


Бари Алибасов рассказал, что обратился в клинику из-за своей жены, так как боялся, что она начнет смотреть в сторону мужчин помоложе. Пластический хирург порекомендовал продюсеру сделать подтяжку лица, но предупредил его о серьезных последствиях операции в таком возрасте. 72-летнего создателя «На-На» это не испугало, а специалисту не удалось его переубедить. Хирург тогда пошутил, что «женщины загонят в гроб» Бари Алибасова.

Продюсер сдал необходимые анализы и в назначенное время приехал в клинику. Однако в последний момент супругу Федосеевой-Шукшиной стало страшно и он сбежал с операционной Кроме этого, Бари Алибасов хотел внести еще некоторые изменения в свой интимный орган. По словам звезды, ему еще в детстве неправильно провели процедуру обрезания.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:09

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