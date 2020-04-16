Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни

«Первые десять дней температура почти не падала. Кашлял я практически каждую минуту, из-за чего было очень сложно уснуть. Пришлось сдать тест на коронавирус, который оказался положительным. Меня положили в больницу, где я провел еще 12 дней. Тогда мне стало значительно лучше. Врачи рассказали, что болезнь отличается наличием «переломных» периодов. Вирус может резко отступить или начать воздействовать на организм еще сильнее», - рассказал Кудинов.





Во время лечения журналисту три раза делали снимок легких и пять раз брали анализ крови. Когда показатели стали демонстрировать положительную динамику, Кудинова выписали, но продолжили следить за состоянием здоровья дистанционно.Журналист отметил, что коронавирус отличается непредсказуемостью, из-за чего медики пристально наблюдают за самочувствием пациента. Даже после полного выздоровления ему порекомендовали проходить обследование минимум раз в месяц для того, чтобы исключить негативное воздействие вируса на организм.