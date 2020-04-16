Никита Пресняков о развитии блога: «Рекламу делаю, если она не «суперзашкварная»
Никита Пресняков ответственно относится к своему имиджу и репутации. В разговоре с журналистами артист заявил, что никогда не станет заниматься рекламой мази для полового органа в блоге.
Изначально сын знаменитостей не хотел его вести, однако понял, что это необходимо для статуса. При этом Никита Пресняков не считает себя блогером, хотя и пробовал снимать ролики для Youtube. Спустя некоторое время музыкант принял участие в программе «Точь-в-точь», после чего завел страницу в Instagram. «Понял, что все взаимосвязано», - поделился наследник Кристины Орбакайте. В то же время он обращает внимание на мнение поклонников и реагирует на критику хейтеров, блокируя последних. Негативные отзывы слушателей по поводу музыки певец считает справедливыми, поскольку у каждого свой вкус. Что касается рекламы, исполнитель делает ее с умом.
Супруга Преснякова-младшего также активно ведет свой блог в соцсети. Алёна Краснова любит рассказывать подписчикам о личной жизни, то же самое касается и ее мужа. Фолловеры пары знают, что у каждого из них есть домашние обязанности. Так, внук Пугачевой ответственен за посуду, еще он умеет готовить ряд блюд.
Изначально сын знаменитостей не хотел его вести, однако понял, что это необходимо для статуса. При этом Никита Пресняков не считает себя блогером, хотя и пробовал снимать ролики для Youtube. Спустя некоторое время музыкант принял участие в программе «Точь-в-точь», после чего завел страницу в Instagram. «Понял, что все взаимосвязано», - поделился наследник Кристины Орбакайте. В то же время он обращает внимание на мнение поклонников и реагирует на критику хейтеров, блокируя последних. Негативные отзывы слушателей по поводу музыки певец считает справедливыми, поскольку у каждого свой вкус. Что касается рекламы, исполнитель делает ее с умом.
Супруга Преснякова-младшего также активно ведет свой блог в соцсети. Алёна Краснова любит рассказывать подписчикам о личной жизни, то же самое касается и ее мужа. Фолловеры пары знают, что у каждого из них есть домашние обязанности. Так, внук Пугачевой ответственен за посуду, еще он умеет готовить ряд блюд.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:41