Любовь Успенская больше всего любила третьего супруга Владимира Франца

Владимир Франц был третьим мужем Любови Успенской, а певица считает, что он единственный на самом деле искренне верил в нее. Избранник всегда понимал исполнительницу и нередко обещал, что заработанный миллион обязательно вложит в развитие ее карьеры, считая, что артистка должна стать известной. Знаменитость отметила, что мужчина боялся ее потерять, а также тратил свое время, чтобы создать тот сценический образ, который любят зрители.На данный момент Любовь Успенская находится в официальном союзе с Александром Плаксиным, от которого у звезды есть дочь. Не так давно певица отмечала, что не живет с мужем уже больше года, поскольку супруг переехал в Америку, где находится с общей наследницей.