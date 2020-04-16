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Политолог Владимир Фесенко: "Владимир Зеленский не планировал победить на выборах президента Украины 2019 года"

Руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко сообщил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не планировал победить на выборах 2019 года. Будучи главой государства, он не имеет цели войти в историю, а хочет исполнить определенную миссию.
Политолог Владимир Фесенко: "Владимир Зеленский не планировал победить на выборах президента Украины 2019 года"

Политолог считает, что Владимир Зеленский занял пост президента незапланированно. В то время он пользовался популярностью и «попал на волну». Однако у Зеленского существует искреннее желание закончить конфликт на востоке страны, поскольку этого хочет большая часть граждан. Владимир Фесенко отмечает, что действующего президента будут помнить из-за принятия закона о продаже земли и решения о снятии неприкосновенности с депутатов.

Ранее бывший депутат Елена Лукаш сделала заявление о начале в Украине процесса «оккупации», поскольку госкорпорациями руководят иностранцы, получающие «все, что желают». Юрист отметила, что подобная ситуация началась во времена прежних руководителей страны, однако усилилась со времен президентства Зеленского.

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Политика / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:44

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