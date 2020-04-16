Политолог Владимир Фесенко: "Владимир Зеленский не планировал победить на выборах президента Украины 2019 года"





Политолог считает, что Владимир Зеленский занял пост президента незапланированно. В то время он пользовался популярностью и «попал на волну». Однако у Зеленского существует искреннее желание закончить конфликт на востоке страны, поскольку этого хочет большая часть граждан. Владимир Фесенко отмечает, что действующего президента будут помнить из-за принятия закона о продаже земли и решения о снятии неприкосновенности с депутатов.Ранее бывший депутат Елена Лукаш сделала заявление о начале в Украине процесса «оккупации», поскольку госкорпорациями руководят иностранцы, получающие «все, что желают». Юрист отметила, что подобная ситуация началась во времена прежних руководителей страны, однако усилилась со времен президентства Зеленского.