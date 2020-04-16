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«Какие ножки!»: Раздевшийся Ургант "утер нос" Глюк'oZе в «подушечном» челлендже

Оказалось, что Иван Ургант в «подушечном» челлендже выглядит куда эффектнее, чем Глюк'oZа. Это стало очевидно по количеству комментариев, которые оставили поклонники артистов под их общим фото в необычных нарядах.
«Какие ножки!»: Раздевшийся Ургант "утер нос" Глюк'oZе в «подушечном» челлендже

В Сети продолжает набирать обороты уже ставший популярным не только среди зарубежных, но и среди отечественных звезд шоу-бизнеса челлендж. Смыслом этого Instagram-марафона является использование подушки в качестве основного «наряда» в период карантина.

Стать частью челленжда решил ведущий популярного развлекательного телешоу Иван Ургант. Однако шоумен не сделал фотосессию с подушкой дома, как остальные артисты, а решил придать мероприятию немного социальности. Для этого юморист пригласил в студию «Вечернего Урганта» Глюк'oZу, которую попросил присоединится к процессу.

В итоге певица, и телеведущий облачились в оригинальный «карантинный» наряд и сделали совместное фото, которое потом было опубликовано в соцсетях. Судя по тому, как на него отреагировали поклонники артистов, Иван Ургант в «подушечном» одеянии выглядит куда эффектнее, чем Наталья Чистякова-Ионова. По крайней мере комплиментов в адрес «ножек» телеведущего было куда больше, чем по отношению к фигуре Глюк'oZы.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:24

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