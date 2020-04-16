Kia Stinger получит обновление и станет производительнее благодаря силовому агрегату





Компания Kia презентует этим летом модернизированный Kia Stinger. Спорткар получит новый 3,3-литровый двигатель мощностью 385 «лошадок» и крутящим моментом 520 Ньютон метров. Данный апгрейд позволит лифтбеку стать производительнее и заинтересовать новых покупателей. Однако изменения коснутся не только начинки, поскольку Kia планирует внести коррективы и в дизайн Stinger. Автомобиль получит новые спортивные бампера, более агрессивную оптику и задние фары, которые визуально объединят линией на кузове. В салоне автопроизводитель установить новейшую мультимедийную систему, 10,25-дюймовый сенсорный экран управления, а также полностью электронную панель приборов.Стоит отметить, сегодня в России Kia Stinger представлен в трех комплектациях. Первые две с 2,0-литровыми силовыми агрегатами на 197 и 247 «лошадок», а третья с 3,3-литровым мотором на 370 л.с. На всех моделях установлена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Минимальная стоимость спорткара в РФ составляет 2 миллиона 114 тысяч рублей. К сожалению, в данный момент нет информации о ценнике обновленного Stinger, поэтому поклонникам бренда придется ждать официального заявления от представителей корейского автопроизводителя.