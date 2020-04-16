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В Сети появились первые фото Xiaomi Comet с защитой от воды и пыли

Пользователи Сети недавно смогли оценить первые фото будущего Xiaomi Comet. Смартфон может стать первым гаджетом китайского бренда с защитой стандарта IP68 от воды и пыли.

Инсайдеры предоставили снимки инженерного образца Xiaomi под кодовым наименованием Comet, который разрабатывается в трех вариантах. По словам источников, девайс оснастят мощным процессором Qualcomm Snapdragon 710, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Комплектация также включает в себя батарею на 2900 мА·ч, поддержку Bluetooth 5.0 и двухмодульную камеру с 12 и 2 Мп. Внимательные пользователи Сети смогли заметить ниже объектива сканер отпечатков пальцев.

Все же, главной особенностью смартфона можно назвать защитное покрытие IP68, которое дополняется усиленным корпусом, чья задняя крышка получила крепление на винтах. На сегодняшний день в каталоге Xiaomi нет ни одного гаджета, который обладал бы подобными характеристиками в плане устойчивости к грязи, влаге и ударам. Вице-президент бренда Лу Вэйбин заявил, что Comet даже можно погружать в воду на короткое время без вреда для комплектующих.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:23

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