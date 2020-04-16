Трамп заявил о готовности США передать России аппараты ИВЛ





Трамп обратил внимание, что страна передаст российской стороне аппараты ИВЛ в случае, если возникнет соответствующая необходимость. Президент США готов оказать помощь, когда в государстве удастся успешно наладить независимое производство. Также политик отметил, что Вашингтон готов предоставить требуемую помощь всем, кто о ней попросит.В начале вспышки заражения в США российская сторона отправила оборудование для лечения зараженных, в том числе аппараты ИВЛ. Страны достигли договоренностей о взаимной поддержке в условиях пандемии.