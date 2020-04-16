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Гидрометцентр РФ обещает жителям Москвы морозную пасхальную ночь

По словам Романа Вильфанда, возглавляющего Гидрометцентр РФ, жителей Москвы ждет морозная пасхальная ночь. В столице температура ночью опуститься до -2 градусов Цельсия, а в Подмосковье будет прохладнее до -4 градусов Цельсия.

Гидрометцентр РФ обещает жителям Москвы морозную пасхальную ночь


На Пасху синоптики прогнозируют солнечную погоду с небольшими периодическими прояснениями. В воскресный день иногда будет возможность понежится под весенними солнечными лучами. Минусовая температура будет зафиксирована в Москве и Подмосковье примерно в четыре часа утра. Днем на праздник, возможно, будут незначительные осадки, а температура воздуха максимально поднимется до +3.

Ранее Роман Вильфанд сообщал о том, что в апреле на всей территории РФ температура воздуха будет около нормы. Повышенные показатели следует ожидать жителям Поволжья, Уральского федерального округа, Приморья, Средней и Западной Сибири, а также Чукотки. При этом погодных аномалий в текущем месяце Гидрометцентр РФ не прогнозирует.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:48

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