Гидрометцентр РФ обещает жителям Москвы морозную пасхальную ночь





На Пасху синоптики прогнозируют солнечную погоду с небольшими периодическими прояснениями. В воскресный день иногда будет возможность понежится под весенними солнечными лучами. Минусовая температура будет зафиксирована в Москве и Подмосковье примерно в четыре часа утра. Днем на праздник, возможно, будут незначительные осадки, а температура воздуха максимально поднимется до +3.Ранее Роман Вильфанд сообщал о том, что в апреле на всей территории РФ температура воздуха будет около нормы. Повышенные показатели следует ожидать жителям Поволжья, Уральского федерального округа, Приморья, Средней и Западной Сибири, а также Чукотки. При этом погодных аномалий в текущем месяце Гидрометцентр РФ не прогнозирует.