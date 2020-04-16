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"Суррогатное материнство и самоизоляция": Виктория Романец рассказала о личной жизни в прямом эфире

Звезда шоу «Дом-2» Виктория Романец провела прямой эфир для подписчиков в Instagram и рассказала о суррогатном материнстве, отношениях с сыном супруга и популярности, которая пришла к ней неожиданно. Жена Антона Гусева также сообщила, что время на самоизоляции проводит с пользой.
"Суррогатное материнство и самоизоляция": Виктория Романец рассказала о личной жизни в прямом эфире

«Популярность ко мне пришла неожиданно. Даже во время полноценного участия в «Доме-2» такого внимания со стороны поклонников не было. Многие часто спрашивали меня о беременности. Пока я не готова к тому, чтобы выносить ребенка. Мы рассматривали суррогатное материнство, но также не решаюсь. Мне достаточно отношений с ребенком мужа. Антон для меня на время самоизоляции стал помощником и фитнес-тренером. Он подсказывает, как оставаться в форме», - рассказала Романец.

Звезда «Дома-2» призналась, что старается питаться правильно, но иногда позволяет себе «запрещенные» продукты. Особенно часто это стало происходить во время самоизоляции. Романец подчеркнула, что муж ее постоянно контролирует и не дает увлекаться тяжелыми продуктами или полуфабрикатами.

На самоизоляции Виктория Романец и Антон Гусев решили заняться ремонтом в новом доме. Пока звезда не рассказывает о стилистических особенностях жилища, но заверяет, что дизайн они придумывают вместе с супругом, советуясь со специалистами.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:41

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