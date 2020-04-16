"Суррогатное материнство и самоизоляция": Виктория Романец рассказала о личной жизни в прямом эфире

«Популярность ко мне пришла неожиданно. Даже во время полноценного участия в «Доме-2» такого внимания со стороны поклонников не было. Многие часто спрашивали меня о беременности. Пока я не готова к тому, чтобы выносить ребенка. Мы рассматривали суррогатное материнство, но также не решаюсь. Мне достаточно отношений с ребенком мужа. Антон для меня на время самоизоляции стал помощником и фитнес-тренером. Он подсказывает, как оставаться в форме», - рассказала Романец.





Звезда «Дома-2» призналась, что старается питаться правильно, но иногда позволяет себе «запрещенные» продукты. Особенно часто это стало происходить во время самоизоляции. Романец подчеркнула, что муж ее постоянно контролирует и не дает увлекаться тяжелыми продуктами или полуфабрикатами.На самоизоляции Виктория Романец и Антон Гусев решили заняться ремонтом в новом доме. Пока звезда не рассказывает о стилистических особенностях жилища, но заверяет, что дизайн они придумывают вместе с супругом, советуясь со специалистами.