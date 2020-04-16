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«Обвинения не подтвердились»: Ксения Бородина опровергла факт измен мужа

Ксения Бородина опровергла факт измен своего второго мужа Курбана Омарова. По словам телеведущей «Дома-2», она поддалась всеобщему влиянию, а в итоге «обвинения не подтвердились».
«Обвинения не подтвердились»: Ксения Бородина опровергла факт измен мужа

37-летняя звезда в очередной раз прокомментировала конфликт, который произошел в ее семье в 2016 году. Телеведущая призналась, что будь у нее возможность изменить прошлое, она бы без раздумий это сделала и не афишировала происходящее между ней и супругом. Однако, так как подобное не представляется возможным, знаменитость решила объяснить ситуацию сейчас, когда эмоции уже давно улеглись.

По словам Бородиной, ее тогда «специально накручивали», подбрасывая так называемые «доказательства» неверности Курбана Омарова. Все это делалось с определенной целью – поссорить супругов и довести их до развода. Телезвезда, будучи крайне эмоциональной и несдержанной в то время, обнародовала происходящее в ее семье. После выяснилось, что «обвинения не подтвердились», паре удалось сохранить и даже значительно улучшить свои отношения. Однако публика так и не смогла забыть ту историю, постоянно напоминая ведущей «Дома-2», что она простила мужу измену.

Сейчас Ксения Бородина старается не выносить на всеобщее обозрение семейные неурядицы, демонстрируя в Instagram только позитивную сторону личной жизни. Кроме того, знаменитость заявляет, что они с Омаровым теперь «вообще не ссорятся», а слухи о проблемах в семье – всего лишь домыслы хейтеров.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:00

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