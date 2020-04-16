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«Опять хайп на Оле»: Настя Ивлеева высмеяла купающуюся в «Дошираке» Бузову

Недавно Ольга Бузова искупалась в ванне с «Дошираком». Настя Ивлеева решила посмеяться над певицей посредством похожей публикации в Instagram.
«Опять хайп на Оле»: Настя Ивлеева высмеяла купающуюся в «Дошираке» Бузову

Супруга Элджея спародировала фотографию звезды «Дома-2» в лапше быстрого приготовления. Ранее Ольга Бузова на спор с блогером Гусейном Гасановым заполнила ванну «Дошираком» и затем в ней искупалась. При этом знаменитость попробовала эту еду на вкус с помощью китайских палочек. Артистка пыталась трапезничать как можно женственней. Настя Ивлеева, в свою очередь, решила переделать данную историю, продемонстрировав соответствующую сцену в более комичном образе. В кадре поклонники увидели не красивую блондинку, а полную фигуру и растекшийся макияж.

Вот только пост Ивлеевой понравился не всем ее фолловерам. Несмотря на восторженные комментарии, некоторые юзеры назвали публикацию блогера «позором» и попросили ее не копировать Бузову. Как отметили другие подписчики, ведущая разместила пост ради хайпа на исполнительнице.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:15

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