«Опять хайп на Оле»: Настя Ивлеева высмеяла купающуюся в «Дошираке» Бузову

Супруга Элджея спародировала фотографию звезды «Дома-2» в лапше быстрого приготовления. Ранее Ольга Бузова на спор с блогером Гусейном Гасановым заполнила ванну «Дошираком» и затем в ней искупалась. При этом знаменитость попробовала эту еду на вкус с помощью китайских палочек. Артистка пыталась трапезничать как можно женственней. Настя Ивлеева, в свою очередь, решила переделать данную историю, продемонстрировав соответствующую сцену в более комичном образе. В кадре поклонники увидели не красивую блондинку, а полную фигуру и растекшийся макияж.Вот только пост Ивлеевой понравился не всем ее фолловерам. Несмотря на восторженные комментарии, некоторые юзеры назвали публикацию блогера «позором» и попросили ее не копировать Бузову. Как отметили другие подписчики, ведущая разместила пост ради хайпа на исполнительнице.