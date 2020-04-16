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В «АвтоВАЗе» снова прекратят производство из-за нехватки запчастей

Предприятия «АвтоВАЗа» долгое время бездействовали из-за режима самоизоляции, но с недавних пор возобновили работу. Теперь представители компании говорят, что бренд снова прекратит производство, но теперь из-за нехватки запчастей.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» предположили, что основное предприятие компании в Тольятти может остановить конвейер, начиная с 20 апреля. Производство возобновилось лишь 13 апреля после того, как специалисты из Роспотребнадзора провели все необходимые проверки. Теперешней причиной остановки руководство концерна называет дефицит деталей, большая часть которых поставляется из стран ЕС. Дело в том, что европейские заводы пока не отменили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

В то же время представители отечественного производителя заверяют, что хотя автосалоны закрыты, на складах еще достаточно запасов для покупателей. Единственным исключением в плане выпуска может стать внедорожник LADA 4х4, который собирают по государственным заказам. Похожая ситуация наблюдается и с отечественными заводами Toyota и Lexus, которые окажут поддержку клиентам в период режима самоизоляции. В частности, цены на все фирменные линейки будут заморожены до конца мая.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:07

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