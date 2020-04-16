НРА: Ущерб экономике России к моменту окончания карантина может составить 18 трлн рублей





По мнению аналитиков, наибольшие потери понесут предприятия сферы услуг, а именно гостиницы и заведения общепита. Меньше всего пострадают предприятия по производству продуктов питания, в относительно неплохом состоянии окажутся также сельское, рыбное и лесное хозяйства. Суммарный ущерб уязвимых отраслей экономики достигнет 18 трлн рублей, а потерять работу рискуют порядка 15,5 млн человек. В недавно опубликованном отчете НРА руководствуется базовым сценарием. Согласно последнему, падение ВВП и зарплат составит около 3%. Одновременно с этим курс доллара может повыситься до 85-90 рублей.Эксперты сомневаются, что события будут развиваться по максимально оптимистическому или же пессимистическому сценарию.