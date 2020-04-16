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НРА: Ущерб экономике России к моменту окончания карантина может составить 18 трлн рублей

К окончанию карантина суммарные потери России в экономической сфере могут оказаться на уровне 18 трлн рублей. Потерять работу рискуют около 15,5 млн человек, на что указывают данные НРА.
НРА: Ущерб экономике России к моменту окончания карантина может составить 18 трлн рублей

По мнению аналитиков, наибольшие потери понесут предприятия сферы услуг, а именно гостиницы и заведения общепита. Меньше всего пострадают предприятия по производству продуктов питания, в относительно неплохом состоянии окажутся также сельское, рыбное и лесное хозяйства. Суммарный ущерб уязвимых отраслей экономики достигнет 18 трлн рублей, а потерять работу рискуют порядка 15,5 млн человек. В недавно опубликованном отчете НРА руководствуется базовым сценарием. Согласно последнему, падение ВВП и зарплат составит около 3%. Одновременно с этим курс доллара может повыситься до 85-90 рублей.

Эксперты сомневаются, что события будут развиваться по максимально оптимистическому или же пессимистическому сценарию.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:00

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