Ученые: Возрастную потерю зрения способен приостановить шафран





В процессе проведения исследования они изучали различные вещества, которые могут повлиять на потерю зрения у пожилых людей. Были набраны две группы добровольцев, одна из которых получала препарат с содержанием шафрана, а вторая плацебо. Оказалось, что у испытуемых, принимавших приправу в пищу, улучшился показатель остроты зрения. Однако положительный эффект удавалось сохранять до тех пор, пока добровольцы принимали пряности.Австралийские ученые пояснили, что благодаря шафрану оболочки клеток глаз становятся эластичнее, что влияет на улучшение зрения. Специалисты советуют пожилым людям включить в рацион пряность. Однако перед этим нужна консультация врача, так как у приправы имеется ряд противопоказаний.