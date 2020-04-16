Власти Германии решили частично снять ограничения в общественной жизни из-за пандемии





Согласно принятому решению, жители будут обязаны продолжать соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, пребывать в общественных местах группой не более 2-х человек или только с членами семьи. Выполнение этих правил и далее будет контролироваться властями. В то же время непродовольственным магазинам, площадь которых составляет менее 800 кв. м., дозволено возобновить функционирование при условии соблюдения всех санитарных правил и норм.С 4 мая поэтапно откроются школы, начиная с возобновления занятий в выпускных классах, а после и в младших. Ангела Меркель подчеркнула, что решением правительства «допускается больше общественной жизни», однако «небольшими шагами». Власти «настоятельно рекомендуют» жителям страны пребывать в общественных местах в масках.Правительство будет следить за ситуацией с коронавирусом, корректируя каждые две недели, в случае необходимости, концепцию выхода. Ангела Меркель заявляет, что власти смогли замедлить распространение заболевания, однако все вынуждены будут жить с COVID-19 до появления медикаментов и вакцины.