Автоэксперты развенчали 5 мифов о Skoda Kodiaq





Российские аналитики говорят, что вопреки популярному мнению, сборка Skoda Kodiaq является вполне соответствующей своей стоимости. В частности, боковые зеркала и передние стекла загрязняются не быстрее, чем у других кроссоверов. Этот показатель зависит от обслуживания и эксплуатации автомобиля. Другим мифом можно назвать скрип дверей, который зачастую не имеет реальных оснований. Более того, подобную проблему можно легко и быстро решить с помощью смазочных средств.Также нельзя сказать, что Kodiaq потребляет чрезмерное количество топлива: для столь габаритных автомобилей с мощными двигателями расход в 7-8 литров по трассе и 10-13 в черте города можно считать вполне нормальным. Та же самая ситуация наблюдается с климат-контролем, а точнее печкой, которая потребляет энергию в разумных количествах. По словам экспертов, жалобы относительно отсутствия эргономичности несостоятельны, ведь салоны "паркетников" никогда не отличались вместительностью.