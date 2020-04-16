Автоэксперты развенчали 5 мифов о Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq долгое время считалась низкокачественной моделью, которая недавно доказала обратное. Автоэкспертам удалось развенчать 5 распространенных мифов о чешском кроссовере.
Российские аналитики говорят, что вопреки популярному мнению, сборка Skoda Kodiaq является вполне соответствующей своей стоимости. В частности, боковые зеркала и передние стекла загрязняются не быстрее, чем у других кроссоверов. Этот показатель зависит от обслуживания и эксплуатации автомобиля. Другим мифом можно назвать скрип дверей, который зачастую не имеет реальных оснований. Более того, подобную проблему можно легко и быстро решить с помощью смазочных средств.
Также нельзя сказать, что Kodiaq потребляет чрезмерное количество топлива: для столь габаритных автомобилей с мощными двигателями расход в 7-8 литров по трассе и 10-13 в черте города можно считать вполне нормальным. Та же самая ситуация наблюдается с климат-контролем, а точнее печкой, которая потребляет энергию в разумных количествах. По словам экспертов, жалобы относительно отсутствия эргономичности несостоятельны, ведь салоны "паркетников" никогда не отличались вместительностью.
Российские аналитики говорят, что вопреки популярному мнению, сборка Skoda Kodiaq является вполне соответствующей своей стоимости. В частности, боковые зеркала и передние стекла загрязняются не быстрее, чем у других кроссоверов. Этот показатель зависит от обслуживания и эксплуатации автомобиля. Другим мифом можно назвать скрип дверей, который зачастую не имеет реальных оснований. Более того, подобную проблему можно легко и быстро решить с помощью смазочных средств.
Также нельзя сказать, что Kodiaq потребляет чрезмерное количество топлива: для столь габаритных автомобилей с мощными двигателями расход в 7-8 литров по трассе и 10-13 в черте города можно считать вполне нормальным. Та же самая ситуация наблюдается с климат-контролем, а точнее печкой, которая потребляет энергию в разумных количествах. По словам экспертов, жалобы относительно отсутствия эргономичности несостоятельны, ведь салоны "паркетников" никогда не отличались вместительностью.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:48