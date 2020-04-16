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Автоэксперты развенчали 5 мифов о Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq долгое время считалась низкокачественной моделью, которая недавно доказала обратное. Автоэкспертам удалось развенчать 5 распространенных мифов о чешском кроссовере.

Российские аналитики говорят, что вопреки популярному мнению, сборка Skoda Kodiaq является вполне соответствующей своей стоимости. В частности, боковые зеркала и передние стекла загрязняются не быстрее, чем у других кроссоверов. Этот показатель зависит от обслуживания и эксплуатации автомобиля. Другим мифом можно назвать скрип дверей, который зачастую не имеет реальных оснований. Более того, подобную проблему можно легко и быстро решить с помощью смазочных средств.

Также нельзя сказать, что Kodiaq потребляет чрезмерное количество топлива: для столь габаритных автомобилей с мощными двигателями расход в 7-8 литров по трассе и 10-13 в черте города можно считать вполне нормальным. Та же самая ситуация наблюдается с климат-контролем, а точнее печкой, которая потребляет энергию в разумных количествах. По словам экспертов, жалобы относительно отсутствия эргономичности несостоятельны, ведь салоны "паркетников" никогда не отличались вместительностью.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:48

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