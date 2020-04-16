«Началась новая жизнь»: Сын Кирилла Андреева из «Иванушек» тайно женился

Кирилл Андреев-младший признался: видя счастливый брак своих родителей он всю жизнь мечтал создать такую же крепкую и любящую семью. Теперь желание наконец-то материализовалось. Молодому человеку повезло, и на поиски единственной не пришлось тратить слишком много времени – с холостяцкой жизнью он попрощался уже в 19 лет.Свадьбу Кирилл Андреев и его избранница сыграли еще три месяца назад, но до сих пор держали этот факт в тайне от широкой общественности. Теперь же супруги решили поделиться фотографиями с торжества, а сам виновник события посвятил трогательный пост своей возлюбленной и их счастливой семейной жизни.Сын вокалиста «Иванушек» признался, что все события свадьбы еще очень свежи в памяти, и он до сих пор с удовольствием переживает «каждую мелочь». Однако Андреев также чувствует, что «началась новая жизнь», и молодая супруга играет в ней самую важную роль. Именно она дает молодому человеку «бесконечную мотивацию», помогает ставить цели в жизни, а также поддерживает на пути к их реализации.