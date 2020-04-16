США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия

«Космическое командование следит за испытаниями России. Новая противоспутниковая ракета была проверена 15 апреля. По нашим данным, она располагает возможностью прямого перехвата, в автономном режиме, пеленгуя сигналы спутников и ликвидируя их. Подобные маневры могут повысить опасность в космическом пространстве», - рассказал Реймонд.





Глава КК ВВС США назвал испытания ракеты «попыткой России ограничить возможности Штатов в космосе». По его словам, РФ сейчас активно занимается разработкой нового вооружения, но не афиширует его, хотя сами тесты легко отследить. В США также отметили, что испытания начались вскоре после того, как два российских космических корабля приблизились к американскому спутнику разведки.В ведомстве подчеркнули, что ракеты российского производства способны поражать цели на низкой орбите. Не исключено, что речь идет о системе «Нудоль», которая впервые была представлена в декабре 2018 года. Она способна перехватывать и ликвидировать объекты на расстоянии до 1000 километров.