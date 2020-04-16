США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
В США сообщили о проведении Россией испытаний противоспутникового оружия. По словам Джона Реймонда, являющегося главой Космического командования ВВС страны, РФ располагает ракетами, которые способны сбивать устройства, находящиеся на орбите.
Глава КК ВВС США назвал испытания ракеты «попыткой России ограничить возможности Штатов в космосе». По его словам, РФ сейчас активно занимается разработкой нового вооружения, но не афиширует его, хотя сами тесты легко отследить. В США также отметили, что испытания начались вскоре после того, как два российских космических корабля приблизились к американскому спутнику разведки.
В ведомстве подчеркнули, что ракеты российского производства способны поражать цели на низкой орбите. Не исключено, что речь идет о системе «Нудоль», которая впервые была представлена в декабре 2018 года. Она способна перехватывать и ликвидировать объекты на расстоянии до 1000 километров.
«Космическое командование следит за испытаниями России. Новая противоспутниковая ракета была проверена 15 апреля. По нашим данным, она располагает возможностью прямого перехвата, в автономном режиме, пеленгуя сигналы спутников и ликвидируя их. Подобные маневры могут повысить опасность в космическом пространстве», - рассказал Реймонд.
Глава КК ВВС США назвал испытания ракеты «попыткой России ограничить возможности Штатов в космосе». По его словам, РФ сейчас активно занимается разработкой нового вооружения, но не афиширует его, хотя сами тесты легко отследить. В США также отметили, что испытания начались вскоре после того, как два российских космических корабля приблизились к американскому спутнику разведки.
В ведомстве подчеркнули, что ракеты российского производства способны поражать цели на низкой орбите. Не исключено, что речь идет о системе «Нудоль», которая впервые была представлена в декабре 2018 года. Она способна перехватывать и ликвидировать объекты на расстоянии до 1000 километров.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:54