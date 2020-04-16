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Galaxy M11 и M21: В России стартовали продажи бюджетных смартфонов от Samsung

Бренд Samsung недавно представил сразу два бюджетных мобильных телефона с неплохими техническими характеристиками. Продажи смартфонов Galaxy M11 и M21 стартовали в России, поэтому поклонники южнокорейской компании уже могут купить новинки по весьма привлекательной цене.

Новые устройства от Samsung имеют почти идентичный дизайн. Единственное отличие между Galaxy M11 и M21 – фронтальная камера. В первом устройстве она расположена в отверстии на экране, а во втором в каплевидном вырезе. Оба смартфона имеют датчик отпечатка пальца на задней панели и идентичное расположение основной камеры, которая состоит из трех модулей.

Однако старшая модель оснащена датчиками на 48, 8 и 5 мегапикселей, в то время как младшая на 13, 5 и 3 мегапикселей. Бюджетный Galaxy M11 работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 450. Быстродействие обеспечивают 3 гигабайта ОЗУ и 32 гигабайта флэш-памяти. Высокое качество изображения гарантирует 6,4-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Долгое время работы без подзарядки доступно благодаря аккумулятору на 5000 мАч.

Samsung Galaxy M21 оборудован восьмиядерным процессором Exynos 9611, 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти. Емкость батареи составляет 6000 мАч, что намного больше, чем у младшего брата. Оба устройства имеют функцию NFC. В России начальная цена на бюджетные Galaxy M11 и M21 стартует от 11 и 16 тысяч рублей соответственно.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:30

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