«Чуть телефон из рук не выпал»: Вера Брежнева удивила фанатов снимком оголенной груди





Многие подписчики знаменитости уже успели назвать провокационный кадр «самым сексуальным» сюжетом за все время. На опубликованном снимке Вера Брежнева позирует в ванной комнате топлес, прикрывая бюст руками. Большинство поклонников засыпали супругу Константина Меладзе комплиментами, отметив ее фигуру. У кого-то из фанатов чуть не выпал из рук телефон, а кто-то едва «не сошел с ума» от красоты артистки.Исполнительница счастлива в браке с продюсером, с которым проводит время на карантине. Также звезда занимается со своей дочерью Сарой. Старшая наследница Брежневой Соня не успела вернуться домой из США, где она учится. Границы закрыты, и теперь студентка вынуждена находиться в разлуке с матерью.Ранее певица рассказывала, что ее муж в этот непростой период много работает. Меладзе запирается в своей комнате на верхнем этаже дома и сочиняет музыку.