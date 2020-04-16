В ВОЗ озвучили условия для отмены карантина





По словам деятеля, государство обязано осуществлять контроль за процессом распространения COVID-19, а системы здравоохранения обязаны проводить тестирование и мониторинг контактов больных. К минимуму следует свести риск проникновения недуга в учебные заведения и дома, где содержат престарелых. На всех рабочих местах необходимо создать все условия для предотвращения заражения. Чтобы правильно выйти из карантина, властям необходимо наблюдать, чтобы недуг не перешел в тяжелую стадию. Также местных жителей нужно вовлечь в процесс перехода.Согласно данным JHU, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн 46 тысяч граждан.