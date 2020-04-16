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Компания Porsche отказалась от конкуренции с Tesla

Многие эксперты называют электрокар Taycan первым шагом Porsche к полноценному переходу на альтернативные двигатели. В то же время компания отказалась от конкуренции с Tesla, поскольку "бренды преследуют разные цели".

Амбиции Porsche в сегменте электромобилей довольно значительны: вслед за популярным Taycan в автосалонах вскоре появится Taycan Cross Turismo, помимо EV-версий кроссовера Macan и 718. Руководитель отдела исследований французского концерна Майкл Штайнер сообщил, что бренд не преследует целей превзойти по объему продаж Tesla, чья Model 3 уже долгое время считается феноменом на рынке автомобилей с аккумуляторным приводом.

Эта позиция подтверждается существенной разницей в прайс-листе, поскольку базовый Taycan обойдется покупателю в 104 тысячи долларов США, в то время как Turbo и Turbo S реализуются за 151 и 180 тысяч долларов США соответственно. Поэтому продукцию Tesla можно считать вполне бюджетной - базовую комплектацию Model 3 можно приобрести за 40 тысяч долларов, а эксклюзивную Model S за 80 тысяч долларов. Есть также и значительные отличия в плане дальности хода, которая у Taycan достигает до 320 километров, а у Long Range Model S - до 597 км.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:18

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