Компания Porsche отказалась от конкуренции с Tesla





Амбиции Porsche в сегменте электромобилей довольно значительны: вслед за популярным Taycan в автосалонах вскоре появится Taycan Cross Turismo, помимо EV-версий кроссовера Macan и 718. Руководитель отдела исследований французского концерна Майкл Штайнер сообщил, что бренд не преследует целей превзойти по объему продаж Tesla, чья Model 3 уже долгое время считается феноменом на рынке автомобилей с аккумуляторным приводом.Эта позиция подтверждается существенной разницей в прайс-листе, поскольку базовый Taycan обойдется покупателю в 104 тысячи долларов США, в то время как Turbo и Turbo S реализуются за 151 и 180 тысяч долларов США соответственно. Поэтому продукцию Tesla можно считать вполне бюджетной - базовую комплектацию Model 3 можно приобрести за 40 тысяч долларов, а эксклюзивную Model S за 80 тысяч долларов. Есть также и значительные отличия в плане дальности хода, которая у Taycan достигает до 320 километров, а у Long Range Model S - до 597 км.