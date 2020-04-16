Экс-участница «Холостяка» Полина Гренц страдала от нервной булимии

«Мне удалось сбросить 16 килограммов, но они стоили мне огромных усилий. Психика постепенно сдавала, так как сдерживать себя было все сложнее. Я старалась не общаться с психологами, не видя необходимости в рассказе о своих проблемах посторонним. Хотелось принимать себя такой, какой я была. Сейчас для меня стало очевидно, что так переживать не стоило», - рассказала Гренц.





Гренц в одном из недавних интервью рассказала, что из-за пышных форм впала в глубокую депрессию. Ряди участия в съемках «Физрука» ей пришлось набрать более 10 килограммов. Когда работа над сериалом завершилась, у Гренц начались психологические проблемы. Она пыталась подобрать подходящую диету, но часто срывалась, ввиду чего у нее развилась нервная булимия.Актриса отметила, что однажды позвонила маме и поделилась проблемами, после чего расплакалась. Сейчас Гренц не стремится следовать стандартам красоты. По ее словам, девушкам с лишним весом нужно просто поговорить с собой и найти хорошие качества, а в теле – природную красоту.Во время съемок в шоу «Холостяк» Гренц перенесла массу стрессов. Она не планировала до последнего бороться за сердце мужчины, стараясь просто научиться работать с людьми и справляться с переживаниями. Итоги шоу также удивили актрису, так как она не ожидала предвзятого отношения к девушкам от Антона Криворотова.