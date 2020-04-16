Экс-участница «Холостяка» Полина Гренц страдала от нервной булимии
Полина Гренц, которая ранее была участницей шоу «Холостяк», страдала от нервной булимии. По словам актрисы, похудеть после набора веса было настолько сложно, что пострадала ее психика.
Гренц в одном из недавних интервью рассказала, что из-за пышных форм впала в глубокую депрессию. Ряди участия в съемках «Физрука» ей пришлось набрать более 10 килограммов. Когда работа над сериалом завершилась, у Гренц начались психологические проблемы. Она пыталась подобрать подходящую диету, но часто срывалась, ввиду чего у нее развилась нервная булимия.
Актриса отметила, что однажды позвонила маме и поделилась проблемами, после чего расплакалась. Сейчас Гренц не стремится следовать стандартам красоты. По ее словам, девушкам с лишним весом нужно просто поговорить с собой и найти хорошие качества, а в теле – природную красоту.
Во время съемок в шоу «Холостяк» Гренц перенесла массу стрессов. Она не планировала до последнего бороться за сердце мужчины, стараясь просто научиться работать с людьми и справляться с переживаниями. Итоги шоу также удивили актрису, так как она не ожидала предвзятого отношения к девушкам от Антона Криворотова.
Гренц в одном из недавних интервью рассказала, что из-за пышных форм впала в глубокую депрессию. Ряди участия в съемках «Физрука» ей пришлось набрать более 10 килограммов. Когда работа над сериалом завершилась, у Гренц начались психологические проблемы. Она пыталась подобрать подходящую диету, но часто срывалась, ввиду чего у нее развилась нервная булимия.
«Мне удалось сбросить 16 килограммов, но они стоили мне огромных усилий. Психика постепенно сдавала, так как сдерживать себя было все сложнее. Я старалась не общаться с психологами, не видя необходимости в рассказе о своих проблемах посторонним. Хотелось принимать себя такой, какой я была. Сейчас для меня стало очевидно, что так переживать не стоило», - рассказала Гренц.
Актриса отметила, что однажды позвонила маме и поделилась проблемами, после чего расплакалась. Сейчас Гренц не стремится следовать стандартам красоты. По ее словам, девушкам с лишним весом нужно просто поговорить с собой и найти хорошие качества, а в теле – природную красоту.
Во время съемок в шоу «Холостяк» Гренц перенесла массу стрессов. Она не планировала до последнего бороться за сердце мужчины, стараясь просто научиться работать с людьми и справляться с переживаниями. Итоги шоу также удивили актрису, так как она не ожидала предвзятого отношения к девушкам от Антона Криворотова.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:19