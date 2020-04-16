Составлен ТОП-10 самых востребованных японских автомобилей в РФ





Первое место в рейтинге самых популярных "японцев" на авторынке России занял SUV Toyota RAV4. Дилерам удалось реализовать около 11,5 тысяч этих "паркетных" внедорожников лишь за первый квартал 2020 года. Причиной подобного спроса можно назвать надежность сборки и высокие показатели безопасности, несмотря на высокую стоимость: в отечественных автосалонах машину можно приобрести по цене от 1,8 до 2,7 млн рублей в зависимости от комплектации.На второе место эксперты определили Nissan Qashqai, владельцами которого с начала января стали 7,5 тысяч россиян. Высокий дорожный просвет и хорошее техническим оснащение предоставляются за 1,6 млн рублей. Тройку лидеров закрывает седан Toyota Camry, который отличается наличием продвинутой системы помощи водителю и развлекательной мультимедиа-системой. Всего за первые три месяца автосалоны смогли продать 7,5 тысяч экземпляров этого транспортного средства. В перечне также значились Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Datsun on-DO, Nissan Terrano, Toyota Land Cruiser Prado и Lexus RX.