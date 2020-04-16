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Анастасия Решетова показала три стадии женщин на карантине

В микроблоге Instagram модель Анастасия Решетова решила развеселить подписчиков и показала три стадии женщин на карантине. Возлюбленная Тимати предстала перед фолловерами без макияжа, чем очень их удивила.

Анастасия Решетова показала три стадии женщин на карантине


Анастасия Решетова даже дома всегда с мейкапом и никогда не позволит себе ходить в старой домашней одежде. В период самоизоляции 24-летняя модель сама вынуждена заботиться о внешнем виде и коже, хотя обычно для этих целей она посещает собственный салон красоты. После родов молодая мать похудела, но еще продолжает работать над фигурой. Многие поклонники отмечают, что возлюбленная рэпера выглядит старше своих лет.

В новом видео, которое модель опубликовала в микроблоге, она вначале предстала в образе юной девушки без макияжа с двумя милыми хвостами. После этого Решетова перевоплотилась в сексуальную женщину с выразительным мейкапом и с глубоким декольте. На последних кадрах перед фолловерами появилась резко постаревшая модель с морщинами. Анастасия Решетова пошутила, что «карантин слишком затянулся». Подписчики сначала не поняли, кто эта женщина на последнем видео. Однако потом догадались, что модель просто применила фильтры. Некоторые фолловеры отметили, что звезда понравилась им даже в третьем образе.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:04

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