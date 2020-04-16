Романтика на паркете: Петра Романова подозревают в измене девушке со Смольниковой

«Мы вместе с Анной Павловой уже более десяти лет, но мне всегда приходится тянуть ее за собой. Даже когда мы отправляемся в отпуск, я с друзьями катаюсь на сноуборде, а она просто стоит в стороне. На почве этого у нас неоднократно были конфликты», - рассказывал Романов.





После одного из выступлений пары ведущий шоу Андрей Малахов заявил, что Романов и Смольникова «очень сблизились», о чем многие говорят за кулисами. Первый сразу же отшутился и назвал подобные слухи «интригами». Несмотря на это, поклонники Романова продолжили строить предположения по поводу его нового романа.Мария Смольникова, роман с которой приписывают телеведущему, старается не рассказывать о личной жизни. Известно лишь то, что в конце минувшего года она была беременна. За все это время молодая особа ни разу не показала избранника и даже не упомянула о нем. Источники на съемочной площадке «Танцев со звездами» также рассказывали о возможном романе пары, но не стали вдаваться в подробности. Дальнейшие комментарии от Смольниковой и Романова так и не последовали.