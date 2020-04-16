Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом
Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, реагируя на критику со стороны медработников и ученых, рассказал, что получал неверные данные о смертности. Он подчеркнул, что у властей на случай усугубления в государстве кризиса имеется проработанная стратегия.
Недавно 22 научных сотрудника оставили на страницах Dagens Nyheter критические замечания в отношении действий властей во время пандемии. Они требуют, чтобы в ситуацию вмешалось руководство страны, поскольку позиция, демонстрируемая Департаментом общественного здоровья, не кажется им убедительной. Они указали, что смертность в Швеции в десять раз выше той, которая наблюдается в Финляндии.
Тегнелль считает, что в этой статье содержится “принципиальная ошибка”, поскольку число летальных случаев является неверным. Медик заявил, что ему не передавали правильную статистику, а также подтвердил, у ведомства имеется стратегия. Тегнелль подчеркнул, что такие страны, как Италия, фиксируют только смерти в больницах, поэтому проводить сравнение проблематично.
В ответ авторы статьи обратили внимание, что цифры не так существенны, как ухудшение ситуации с пандемией.
Недавно 22 научных сотрудника оставили на страницах Dagens Nyheter критические замечания в отношении действий властей во время пандемии. Они требуют, чтобы в ситуацию вмешалось руководство страны, поскольку позиция, демонстрируемая Департаментом общественного здоровья, не кажется им убедительной. Они указали, что смертность в Швеции в десять раз выше той, которая наблюдается в Финляндии.
Тегнелль считает, что в этой статье содержится “принципиальная ошибка”, поскольку число летальных случаев является неверным. Медик заявил, что ему не передавали правильную статистику, а также подтвердил, у ведомства имеется стратегия. Тегнелль подчеркнул, что такие страны, как Италия, фиксируют только смерти в больницах, поэтому проводить сравнение проблематично.
В ответ авторы статьи обратили внимание, что цифры не так существенны, как ухудшение ситуации с пандемией.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:25