Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом





Недавно 22 научных сотрудника оставили на страницах Dagens Nyheter критические замечания в отношении действий властей во время пандемии. Они требуют, чтобы в ситуацию вмешалось руководство страны, поскольку позиция, демонстрируемая Департаментом общественного здоровья, не кажется им убедительной. Они указали, что смертность в Швеции в десять раз выше той, которая наблюдается в Финляндии.Тегнелль считает, что в этой статье содержится “принципиальная ошибка”, поскольку число летальных случаев является неверным. Медик заявил, что ему не передавали правильную статистику, а также подтвердил, у ведомства имеется стратегия. Тегнелль подчеркнул, что такие страны, как Италия, фиксируют только смерти в больницах, поэтому проводить сравнение проблематично.В ответ авторы статьи обратили внимание, что цифры не так существенны, как ухудшение ситуации с пандемией.