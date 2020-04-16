«Она очень темпераментная»: Манукян рассказал о сексе с Бузовой

Давид Манукян поделился с поклонниками интимными подробностями своих отношений. Блогер заверил, что считает секс с певицей просто «бесценным». При этом избранник звезды отмечает, что его заявления отнюдь не голословны, так как опыт в этом плане мужчина имеет немалый и ему «есть с чем сравнить». Даже исходя из этого, по словам Манукяна, в постели его партнерша «10 из 10».Избранник Бузовой назвал секс с ней «лучшим в своей жизни», и признался, что занимаются они им очень часто. Последний раз любовным утехам пара предавалась незадолго до записи шоу «Вопрос ребром», в котором Манукян и решил поговорить о личном.До того, как у Ольги Бузовой и Давида Манукяна начался роман, певица была одна больше года. Звезда не единожды жаловалась подписчикам, что за это время у нее ни разу не было секса, так как «необременительные встречи» - это не ее формат. Бывшая супруга Дмитрия Тарасова посвятила всю себя карьере и просто жила в ожидании появления серьезного мужчины в своей жизни. Теперь же, находясь в долгожданных отношениях, она старается наверстать упущенное.