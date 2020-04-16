Анна Нетребко: «В Австрии облегчили карантинный режим»





Согласно информации издания Deutsche Welle, в стране открылись магазины площадью до 400 кв. м, куда можно заходить в масках, соблюдая при этом безопасное расстояние друг от друга. Остальные заведения начнут работать в Австрии с начала мая, а с середины месяца власти планируют открыть школы, отели и рестораны. Анна Нетребко не упустила такой возможности и отправилась в шоурум, в котором купила туфли-лодочки в стразах.Облегчение карантинного режима стало для оперной дивы настоящим спасением и заметно подняло настроение. В комментариях поклонники разделили с артисткой ее радость.