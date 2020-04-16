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В Сети рассказали, как снять блокировку на смартфонах Samsung в два раза быстрее

Многие владельцы смартфонов Samsung жалуются, что со временем их сканеры отпечатков пальцев начинают срабатывать медленнее. В Сети рассказали, как снять блокировку на экране в два раза быстрее.

Большинство современных смартфонов от Samsung имеют встроенный дактилоскопический датчик, который зачастую характеризуется низкой скоростью работы. Эксперты из XDA-Developers нашли решение этой проблемы: для ускоренной разблокировки владельцу гаджета необходимо зайти в программу настроек с приложениями Apps. В этом разделе нужно нажать кнопку меню сверху и получить доступ к Show system apps, в которых следует ввести com.samsung.android.biometrics.app.settings.

Зайдя в категорию Battery, юзер должен выбрать оптимизацию использования батареи Optimize battery usage. В появившемся меню рекомендуется обратить внимание на активность пункта All и лишь потом отключить com.samsung.android.biometrics.app.settings. После перезагрузки смартфона снятие блокировки дисплея станет в два раза быстрее благодаря меньшей нагрузке на процессор. В то же время, подобный метод не всегда эффективно срабатывает, предоставляя исключительно "легкое" ускорение.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:37

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