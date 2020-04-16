Ученые рассказали о психоневрологических последствиях коронавируса





У пациентов, переболевших коронавирусом, может возникнуть повышенный риск многих заболеваний и расстройств, среди которых депрессия, психоз и осложнения на центральную нервную систему. Ученые пришли к такому выводу, проанализировав ситуацию после пандемий, произошедших ранее, и сопоставив с информацией о потенциальных осложнениях COVID-19. В результате вспышки испанского гриппа в 1918 году увеличилось количество случаев летаргического энцефалита.После эпидемий таких инфекций, как: атипичная пневмония, свиной грипп и ближневосточный респираторный синдром, возросла заболеваемость нарколепсией, энцефалитом, бессонницей, психозами и иными нервно-мышечными расстройствами. Исследователи сообщают, что существует информация о появлении у пациентов, которые инфицированы или переболели коронавирусом, острых состояний нарушения функционирования центральной нервной системы, в том числе инсультов, делирий и потери обоняния и вкуса.Ученые отмечают, что пока не известно точно о психоневрологических последствиях новой пандемии, однако, скорее всего, они будут значительными и способными длиться у пациентов в течение нескольких лет.