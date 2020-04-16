Дональд Трамп: «США миновали пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом»
Во время брифинга, который проходил в Белом доме, Дональд Трапм заявил о том, что США удалось преодолеть пик заражения коронавирусом. По словам американского президента, на общенациональном уровне количество новых случаев COVID-19 значительно уменьшилось.
Дональд Трамп призвал не терять бдительность и продолжать профилактику и борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Предпринятые меры показали, что стратегия США сработала.
Массовая вспышка коронавируса началась в Китае в конце прошлого года. COVID-19 унес жизни около 127 тысяч людей на планете. Некоторые эксперты настаивают на том, что к созданию вируса непосредственное отношение имеет американское правительство. В городе Ухань в бывшем консульстве США были найдены контейнеры, на которых значилась надпись «Бактериологическая опасность».
Дональд Трамп призвал не терять бдительность и продолжать профилактику и борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Предпринятые меры показали, что стратегия США сработала.
Массовая вспышка коронавируса началась в Китае в конце прошлого года. COVID-19 унес жизни около 127 тысяч людей на планете. Некоторые эксперты настаивают на том, что к созданию вируса непосредственное отношение имеет американское правительство. В городе Ухань в бывшем консульстве США были найдены контейнеры, на которых значилась надпись «Бактериологическая опасность».
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:00