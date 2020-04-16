Алексей Пушков высказался об “реимпорте” коронавируса в азиатских странах





Меры профилактики после вспышки коронавируса в первую очередь приняли Южная Корея, Китай и Сингапур, что увенчалось очевидными успехами. Однако у приезжих из других стран недавно были замечены новые случаи заболевания. В связи с этим в Сингапуре введен двухнедельный карантин для всех, кто вернулся в страну. Резкий скачок в Гонконге зафиксирован 18 марта, где число пациентов возросло с 193 до 1017 к 15 апреля. Стремительное увеличение количества носителей COVID-19 в Тайване наблюдается с середины марта. В Южной Корее за сутки подтверждены 86 новых случаев.Согласно данным Worldometer, в Сингапуре по состоянию на 16 апреля зафиксировано почти 3,7 тысяч человек с коронавирусом. Премьер государства Ли Сянь Лун высказался, что жители имеют возможность выходить из дома только при наличии острой необходимости.