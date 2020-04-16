iPhone SE: Компания Apple представила бюджетный смартфон





Компания Apple обрадовала своих поклонников, анонсировав выход нового устройства. В этот раз бренд удивил смартфоном, который является бюджетным вариантом топовых устройств яблочного гиганта. Мобильный телефон iPhone SE больше похож на модели из восьмой серии, но начинка у гаджета просто отличная. Корпус устройства закруглен по углам, а в нижней части имеется кнопка «Домой» со встроенным сканером отпечатка пальца.Смартфон имеет всего одну камеру на 12 мегапикселей, что делает его менее конкурентоспособным на рынке. Диагональ экрана составляет 4,7 дюйма, на чем сходство с iPhone 8 заканчиваются. Быстродействие устройства обеспечивает процессор A13 Bionic, который также установлен на iPhone 11 и iPhone 11 Pro, поэтому проблем с производительностью у гаджета не будет. В качестве операционной системы используется последняя версия iOS 13.Емкость аккумуляторной батареи неизвестна, но в Apple заявляют, что смартфон зарядится от беспроводной зарядки на 50 процентов всего за 30 минут. Для покупателей будут доступны комплектации iPhone SE с 64, 128, 256 гигабайтами встроенной памяти. Официальный старт продаж в России назначен на 24 апреля. Самая дешевая сборка данной модели обойдется пользователю в 40 тысяч рублей. Стоит отметить, изначально анонс iPhone SE нового поколения был запланирован на март, но из-за пандемии презентацию перенесли. При этом Apple сделала непривычное представление новинки, просто опубликовал тизер смартфона на своем портале.